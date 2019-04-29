Порошенко предлагают судить в Международном трибунале за военные преступления на Донбассе

Немецкий депутат Гуннар Линдеманн призвал отправить Петра Порошенко в суд Международного трибунала, чтобы он ответил за военные преступления на Донбассе. Линдеманн считает, что против действующего президента Украины, полномочия которого истекают уже в мае текущего года, найдется достаточное количество доказательств в вине.



Порошенко похвастался достижением Украины и опозорился / Новости от 22.12.2018 12:19

Депутат рассказал журналистам о документации органов юстиции непризнанных республик, в которых говорилось о том, что более 90% выпущенных снарядов были произведены из украинских орудий. По мнению Линдеманна, эти документы подтверждают то, что Порошенко не хотел прекращения конфликта на Донбассе и всячески способствовал нарастанию напряженности в регионе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что администрации Петра Порошенко пришлось просить украинский народ поблагодарить президента за его работу после того, как Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов.

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