Индонезия сменит свою столицу

Крупнейший город Индонезии Джакарта в ближайшее время будет лишен своего столичного статуса.
Как передает информационное агентство EADaily, соответствующее решение уже принято властями страны, однако о том, куда будет перенесена столица государства пока ничего не сообщается.
Джакарта расположена на северо-западе острова Ява. В городе проживают более 9 миллионов человек. Из-за низкого рельефа местности и множества рек, город крайне уязвим для наводнений в сезон дождей и во время высоких приливов на море. Больше половины территории Джакарты находятся ниже уровня моря, поэтому многие районы столицы часто оказываются затопленными.
В 2007 году во время сильного наводнения под водой оказалось почти 70% общей площади Джакарты. В некоторых частях города вода поднялась до 4 метров.
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