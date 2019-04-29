Индонезия сменит свою столицу

Крупнейший город Индонезии Джакарта в ближайшее время будет лишен своего столичного статуса.



Вчера туристический рай, сегодня – груда развалин. Индонезия потрясена / Новости от 06.08.2018 14:28

Как передает информационное агентство EADaily, соответствующее решение уже принято властями страны, однако о том, куда будет перенесена столица государства пока ничего не сообщается.

Джакарта расположена на северо-западе острова Ява. В городе проживают более 9 миллионов человек. Из-за низкого рельефа местности и множества рек, город крайне уязвим для наводнений в сезон дождей и во время высоких приливов на море. Больше половины территории Джакарты находятся ниже уровня моря, поэтому многие районы столицы часто оказываются затопленными.

В 2007 году во время сильного наводнения под водой оказалось почти 70% общей площади Джакарты. В некоторых частях города вода поднялась до 4 метров.