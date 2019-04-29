Президент Шри-Ланки ввел запрет на одежду, которая скрывает лицо

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена анонсировал запрет на ношение одежды, которая скрывает лицо из-за ряда терактов, которые прошли в стране накануне. Глава государства назвал это необходимостью в обеспечении государственной безопасностью.



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По словам Сирисена, в ближайшее время в стране будет запрещена любая одежда, которая "препятствует идентификации личности".

Напомним, военный эксперт Александр Перенджиев пояснял "Правде.Ру" какие силы стоят за массовыми терактами в Шри-Ланке. За взрывами в Шри-Ланке стоят люди, которые противодействуют президенту Майтрипале Сирисене, "который усиленно ведет борьбу против коррупции и теневой экономики, и его правительство добилось значительных успехов в вопросах развития туризма".

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