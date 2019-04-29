Президент Туркмении зачитал реп в честь туркменского коня

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком зачитал рэп про жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный).
Как сообщает телевидение Туркмении, глава государства выступил на Национальном празднике туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Автором музыки стал внук лидера Туркмении Керимгулы, который подпевал и аккомпанировал своему деду.
В песни говорилось о том, что жеребенок Ровач, который родился в первый день 2019 года, является символом благополучия для всей страны и источником творческого вдохновения.
Напомним, это не первый раз, когда Бердымухамедов публично читает рэп. Летом минувшего года глава государства и его внук уже исполняли композицию под названием "Спортивный Туркменистан", текст которой написал президент, а музыку - его внук.
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