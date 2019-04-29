Президент Туркмении зачитал реп в честь туркменского коня

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком зачитал рэп про жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный).



Президент Туркменистана зачитал рэп о коне: видео

Как сообщает телевидение Туркмении, глава государства выступил на Национальном празднике туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Автором музыки стал внук лидера Туркмении Керимгулы, который подпевал и аккомпанировал своему деду.

В песни говорилось о том, что жеребенок Ровач, который родился в первый день 2019 года, является символом благополучия для всей страны и источником творческого вдохновения.

Напомним, это не первый раз, когда Бердымухамедов публично читает рэп. Летом минувшего года глава государства и его внук уже исполняли композицию под названием "Спортивный Туркменистан", текст которой написал президент, а музыку - его внук.