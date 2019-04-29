Начальник тюрьмы Гуантанамо уволен после внутреннего расследования

Глава американской тюрьмы Гуантанамо, расположенной на Кубе, контр-адмирал Военно-морских сил США Джон Ринг освобожден от занимаемой им должности по итогам внутреннего расследования, проводившегося с марта текущего года.



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Как сообщает телеканал CNN, Ринг был уволен по причине "потери уверенности со стороны командования в его способности управлять тюрьмой". Временно исполняющим обязанности начальника тюрьмы будет бригадный генерал Джон Хасси, уточняет агентство ТАСС.

Напомним, что Гуантанамо была построена во время президентства Джорджа Буша-младшего в 2002 году на территории бессрочно арендуемой США на Кубе военно-морской базе. В тюрьме содержатся подозреваемые в причастности к терроризму. На содержание Гуантанамо из бюджета США ежегодно уходит более 400 миллионов долларов.