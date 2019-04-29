Большинство россиян не интересовались президентскими выборами на Украине

Большая часть россиян (67%) либо совсем не следила за прошедшими на Украине президентскими выборами, или следила за ними без особого интереса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центр".
Только 30% респондентов признались в том, что внимательно следили за ходом украинских выборов. А 12% из них отнеслись к этому политическому событию с особым вниманием, уточняет агентство "Интерфакс".
Чуть больше половины опрошенных россиян (55%) остались равнодушны к итогам выборов. Из числа тех респондентов, которые интересовались результатами президентской гонки на Украине, 51% заявили, что любой ее исход не имеет для России ни малейшего значения. Однако большинство россиян предпочли видеть в качестве президента соседнего государства именно Зеленского, за него высказалось 40% участников опроса, а за Порошенко всего 2%.
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