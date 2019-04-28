Район около горевшего Нотр-Дам оказался загрязнен свинцом

Полиция Парижа предупредила жителей, которые проживают недалеко от собора Парижской Богоматери, о загрязнении воздуха содержащей свинец пылью.
Как сообщает агентство "РИА Новости", свинец содержался в несущей конструкции собора и его шпиле, который затем обрушился. "Зафиксированные значения демонстрируют присутствие свинца в помещениях, которые могли остаться открытыми в момент пожара, и где оседала пыль", - отмечается в сообщении.
Позднее районы, где были отмечены осадки металла, закрыли, а местным жителям рекомендовали провести в домах влажную уборку. В полиции подчеркивают, что в настоящее время ни одного случая отравления свинцом еще не было.
Попадая в организм человека, содержащая свинец пыль приводит к хронической интоксикации. Ее первые симптомы незначительны, однако со временем они развиваются в острую энцефалопатию и необратимые изменения внутренних органов.
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