Район около горевшего Нотр-Дам оказался загрязнен свинцом

Полиция Парижа предупредила жителей, которые проживают недалеко от собора Парижской Богоматери, о загрязнении воздуха содержащей свинец пылью.



Собор Парижской Богоматери сгорал на глазах у всего мира. Фотографии / Новости от 16.04.2019 09:12

Как сообщает агентство "РИА Новости", свинец содержался в несущей конструкции собора и его шпиле, который затем обрушился. "Зафиксированные значения демонстрируют присутствие свинца в помещениях, которые могли остаться открытыми в момент пожара, и где оседала пыль", - отмечается в сообщении.

Позднее районы, где были отмечены осадки металла, закрыли, а местным жителям рекомендовали провести в домах влажную уборку. В полиции подчеркивают, что в настоящее время ни одного случая отравления свинцом еще не было.

Попадая в организм человека, содержащая свинец пыль приводит к хронической интоксикации. Ее первые симптомы незначительны, однако со временем они развиваются в острую энцефалопатию и необратимые изменения внутренних органов.