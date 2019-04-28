Трамп задумывается о третьем саммите с Ким Чен Ыном

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассматривает возможность проведения уже третьего по счету саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.



Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению по итогам саммита во Вьетнаме / Новости от 28.02.2019 10:23

Представитель Белого дома добавил, что американская администрация продолжает консультироваться с Россией по ситуации вокруг Корейского полуострова.

"Шестисторонний формат не принес результатов в прошлом, но это не означает, что мы не консультируемся с другими странами. В пятницу президент обсудил это с премьер-министром Японии, мы консультируемся с Россией, Китаем, Южной Кореей", - сказал Болтон в интервью американскому телеканалу Fox News.

Напомним, что 25 апреля состоялись переговоры между Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также рассмотрели проблему денуклеаризации. Саммит во Владивостоке стал первой личной встречей глав государств.