Вице-спикер Рады потребовала отменить указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР

Только в случае отмены указа президента России об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителем Донецкой и Луганской народных республик возможно выполнение политического блока Минских соглашений. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"Для реализации политического блока президент РФ Владимир Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев", - написала она на своей странице в Facebook".
По ее словам, Киев выполнил свою часть политического блока Минских соглашений, однако не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском, поскольку украинские власти не признают существующие в республиках органы власти.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители ДНР и ЛНР имеют право на получение гражданства России в упрощенном порядке.
Жителям Донбасса, которые хотят получить российский паспорт в упрощенном порядке необходимо подать пакет документов в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел РФ. Среди необходимых документов значатся: документ удостоверяющий личность, документ о смене ФИО, документ о наличии второго гражданства, свидетельство о заключении либо расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка.
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Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
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