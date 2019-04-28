Иран намерен выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия из-за санкций

Иран не исключает возможности выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответной меры на экономические санкции Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.



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По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, у Ирана есть много вариантов ответа США и выход страны из международного соглашения - это один из них.

Напомним, что Договор о нераспространении ядерного оружия был заключен в 1970 году. На сегодняшний день его соблюдают около 190 стран мира. В соглашение не входят Израиль, Индия, Пакистан, КНДР и Южный Судан.

Ранее в США объявили о введении полного запрета на импорт нефти из Ирана с мая текущего года. Этот шаг станет только первой частью масштабной кампании по оказанию максимального экономического давления на Иран, пообещали в Вашингтоне.