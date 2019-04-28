Адвокаты Ассанжа рассказали о многолетнем шпионаже за ним

Адвокаты журналиста и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявили, что некая группа лиц на протяжении долгих лет шпионила за их подзащитным.
Как сообщает издание Agence France-Presse со ссылкой на слова адвокатов журналиста, некие лица, с помощью сотрудников эквадорского посольства, получили доступ к фото и видеоматериалам, которые показывали, как Ассанж живет в здании дипломатической миссии. Затем они стали вымогать у журналиста три миллиона долларов за то, чтобы все эти материалы не попали в свободный доступ.
По данным адвокатов Ассанжа, большинство вымогателей из этой предполагаемой группы являются гражданами Испании.
Напомним, что в минувшую пятницу портал WikiLeaks заявил об угрозе смертной казни Ассанжа в Соединенных Штатах из-за того, что министерство юстиции США планируют открыть в отношении него уголовное дело по закону о шпионаже.
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