Адвокаты Ассанжа рассказали о многолетнем шпионаже за ним

Адвокаты журналиста и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявили, что некая группа лиц на протяжении долгих лет шпионила за их подзащитным.



Ассанж арестован в Лондоне / Новости от 11.04.2019 14:05

Как сообщает издание Agence France-Presse со ссылкой на слова адвокатов журналиста, некие лица, с помощью сотрудников эквадорского посольства, получили доступ к фото и видеоматериалам, которые показывали, как Ассанж живет в здании дипломатической миссии. Затем они стали вымогать у журналиста три миллиона долларов за то, чтобы все эти материалы не попали в свободный доступ.

По данным адвокатов Ассанжа, большинство вымогателей из этой предполагаемой группы являются гражданами Испании.

Напомним, что в минувшую пятницу портал WikiLeaks заявил об угрозе смертной казни Ассанжа в Соединенных Штатах из-за того, что министерство юстиции США планируют открыть в отношении него уголовное дело по закону о шпионаже.