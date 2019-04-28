Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых в связи с терактами

Полиция Шри-Ланки задержала в воскресение, 28 апреля, двух основных подозреваемых в причастности к серии взрывов, в результате которых погибли свыше 250 человек.



Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов / Новости от 21.04.2019 14:10

Как сообщает местный новостной портал Newsfirst со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах страны, задержаны двое мужчин. Никаких других подробностей портал не приводит.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке почти одновременно прогремели восемь взрывов в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Целями террористов-смертников стали церкви и отели. Первоначально сообщалось о том, что погибли 359 человек, однако позднее эти данные были уточнены. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.