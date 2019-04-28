Кравчук: негатив в адрес Зеленского - это неуважение к украинскому народу

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что проигравшие выборы представители старой власти еще попытаются взять реванш и скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского.
Как рассказал Кравчук в интервью телеканалу "Громадське", любой негатив в адрес Зеленского должен расцениваться как проявление неуважения ко всему украинскому народу. Он добавил, что знает победившего на выборах политика только с положительной стороны.
"Если он еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро примет механизмы реализации и влияния", - сказал Кравчук.
Ранее первый президент Украины советовал Зеленскому поменять курс в отношении Крыма и наладить с населением полуострова "человеческие" отношения. По его словам, необходимо снять экономическую блокаду, а также перейти цивилизованные рыночные отношения.
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