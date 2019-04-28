В Индонезии во время выборов умерли более 270 работников избирательных комиссий

Более 270 работников участковых избирательных комиссий умерли во время всеобщих выборов в Индонезии, а также в последующие 10 дней из-за чрезмерного переутомления при подсчете голосов.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местных властей, из-за сильной усталости заболели еще около 1800 сотрудников участковых избирательных комиссий. В Центральной избирательной комиссии Индонезии намерены добиться от министерства финансов компенсации для семей умерших работников, а также для пострадавших. Размер компенсации составит от 2 до 2,5 долларов.
Выборы 17 апреля в Индонезии стали крупнейшими в стране: граждане выбирали президенты, депутатов двух палат парламента и также местных парламентариев. Явка избирателей достигла почти 80%. По всей стране действовало порядка 813 тысяч избирательных участков.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
Призыв Литвы "не признавать" паспорта жителей ЛДНР "Правде.Ру" прокомментировал депутат Госдумы.
Национальная мясная ассоциация выступила с предложением запретить ввоз мяса и молочной продукции из-за рубежа.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.