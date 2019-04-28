В Индонезии во время выборов умерли более 270 работников избирательных комиссий

Более 270 работников участковых избирательных комиссий умерли во время всеобщих выборов в Индонезии, а также в последующие 10 дней из-за чрезмерного переутомления при подсчете голосов.



Индонезия выбирает президента и парламент / Новости от 17.04.2019 07:06

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местных властей, из-за сильной усталости заболели еще около 1800 сотрудников участковых избирательных комиссий. В Центральной избирательной комиссии Индонезии намерены добиться от министерства финансов компенсации для семей умерших работников, а также для пострадавших. Размер компенсации составит от 2 до 2,5 долларов.

Выборы 17 апреля в Индонезии стали крупнейшими в стране: граждане выбирали президенты, депутатов двух палат парламента и также местных парламентариев. Явка избирателей достигла почти 80%. По всей стране действовало порядка 813 тысяч избирательных участков.