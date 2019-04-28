ЕС раскритиковал Трампа за отказ подписать договор о торговле оружием

Отказ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ратифицировать Международный договор о торговле оружием создает угрозу стабильности в мире и поощряет нелегальную торговлю оружием, считают в Евросоюзе.



Дональд Трамп готовит документ по разоружению / Новости от 26.04.2019 14:32

"Решение США об отзыве своей подписи не поможет усилиям по повышению прозрачности в торговле оружием в мире, борьбе с контрабандой и распространению обычных вооружений", - передает "Российская газета" заявление внешнеполитического ведомства ЕС.

Представители европейской структуры вновь призвали всех ключевых участников мирового оружейного рынка присоединиться к документу.

Напомним, что ранее США уже поставили свою подпись под этим договором в годы президентства Барака Обамы. Однако в пятницу, 26 апреля, Дональд Трамп отказаться ратифицировать договор и заявил, что приостановит этот процесс, поскольку не собирается в нем участвовать.