Немецкие депутаты разработали стратегию прекращения войны на Донбассе

Депутаты Свободной демократической партии Германии разработали новую стратегию урегулирования конфликта на востоке Украины под названием "Мир на Украине нуждается в новом импульсе", которая в скором времени будет внесена на рассмотрение в Бундестаг.



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Как уточняет издание Bild, стратегия включается в себя 12 обязательных для выполнения пунктов. Депутаты предлагают расширить миссию содействия Украине, которая займется реформой полиции страны. Для этой цели на Украину следует направить дополнительный контингент гражданской полиции ООН, который бы выполнял "суверенные задачи в сотрудничестве с местными органами безопасности" и "оказывал сдерживающее воздействие в случае внешней агрессии".

Немецкие демократы предлагают распустить правительства Донецкой и Луганской народных республик, а управление регионами передать в руки гражданской переходной администрации под руководством ООН, которая займется подготовкой "свободных и независимых выборов".

В документе также подчеркивается, что указ президента России об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям Донбасса демонстрирует "презрение к мирному урегулированию конфликта" со стороны Москвы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Кремле обсуждается идея о расширении упрощенного порядка получения российского гражданства на всех граждан Украины.

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