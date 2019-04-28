TNI: США должны предотвратить сближение России и Китая

Соединенные Штаты должны попытаться нормализовать отношения с Россией, чтобы не допустить сближения Москвы и Пекина.



Путин и Си Цзиньпин на переговорах померились дружбой / Новости от 26.04.2019 12:29

Как считает американский эксперт, статья которого была опубликована в журнале The National Interest, США следует заключить с Россией временное соглашение, которое со временем можно будет заменить на постоянный договор.

Эксперт отмечает, что в интересах Москвы сближаться с Европой, нежели с Пекином. Поэтому, если в Белом доме намерены и дальше расширять коалицию против Китая, то хорошие отношения с Россией в интересах американской стороны.

В свою очередь Россия также не заинтересована в конфликте с Европой или США и пойдет на встречу Западу. Автор статьи делает вывод, что Вашингтон обязан сделать все возможное, чтобы предотвратить объединение двух его главных конкурентов: Китая и России.