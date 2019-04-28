Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

TNI: США должны предотвратить сближение России и Китая

Мир » Северная Америка » США и Канада

Соединенные Штаты должны попытаться нормализовать отношения с Россией, чтобы не допустить сближения Москвы и Пекина. 


Путин и Си Цзиньпин на переговорах померились дружбой / Новости от 26.04.2019 12:29

Как считает американский эксперт, статья которого была опубликована в журнале The National Interest, США следует заключить с Россией временное соглашение, которое со временем можно будет заменить на постоянный договор. 

Эксперт отмечает, что в интересах Москвы сближаться с Европой, нежели с Пекином. Поэтому, если в Белом доме намерены и дальше расширять коалицию против Китая, то хорошие отношения с Россией в интересах американской стороны.

В свою очередь Россия также не заинтересована в конфликте с Европой или США и пойдет на встречу Западу. Автор статьи делает вывод, что Вашингтон обязан сделать все возможное, чтобы предотвратить объединение двух его главных конкурентов: Китая и России. 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы США Китай Россия договор
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Недорогие машины из клипов Эминема
Авто
Дорогие машины из клипов Эминема
Первая помощь
Это инсульт или инфаркт? Как понять
Новости Все >
Кравчук: негатив в адрес Зеленского - это неуважение к украинскому народу
В Индонезии во время выборов умерли более 270 работников избирательных комиссий
ЕС раскритиковал Трампа за отказ подписать договор о торговле оружием
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Немецкие депутаты разработали стратегию прекращения войны на Донбассе
TNI: США должны предотвратить сближение России и Китая
Француз, пересекающий Атлантику в бочке, завершил свое путешествие
Число въезжающих в Крым граждан Украины увеличилось вдвое из-за праздников
Экс-глава Республики Хакасия Алексей Лебедь умер в больнице
SpaсeX сообщила об очередном переносе запуска корабля Dragon
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Шоу-бизнес
Певица МакSим переведена в реанимацию

После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.﻿

Певица МакSим переведена в реанимацию
Западные эксперты обеспокоились гребными винтами АПЛ "Белгород"
Военные новости
Западные эксперты обеспокоились гребными винтами АПЛ "Белгород"
Православие
Великая суббота - день покоя
Российский
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Прибалтика
Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека

Призыв Литвы "не признавать" паспорта жителей ЛДНР "Правде.Ру" прокомментировал депутат Госдумы.

Депутат ГД: Литва запретом на признание паспортов ЛДНР нарушает права человека
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
Новости Украины
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
Политика. Новости и аналитика
Путин сообщил о планах упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Бывший СССР
Глава ЛНР сообщил о больших очередях в местах оформления гражданства РФ
Экономика
Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам ввоз мяса и молока

Национальная мясная ассоциация выступила с предложением запретить ввоз мяса и молочной продукции из-за рубежа.

Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам ввоз мяса и молока
Первый канал усомнился в победе дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"
Российский
Первый канал усомнился в победе дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"
Новости Европы
Транзит нефти через нефтепровод "Дружба" был остановлен в Польше
Силовые структуры
Stern: субмарина "Белгород" позволит России доминировать в подводном мире
Рустем Сафронов США вновь нападают на Кубу Рустем Сафронов Любовь Степушова США не удастся "поставить Россию на место" Любовь Степушова Игорь Буккер Фанаты Death Metal - добрейшие люди Игорь Буккер
Комментарии
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
ЕС раскритиковал Трампа за отказ подписать договор о торговле оружием
Путин сообщил о планах упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Немецкие депутаты разработали стратегию прекращения войны на Донбассе
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
Как в России вернуть власть народа
Проконтролирует ли Россия Рунет на чужом "железе" - эксперт
Проконтролирует ли Россия Рунет на чужом "железе" - эксперт
Зеленский сомневается, что украинцы захотят получить российский паспорт
США вновь нападают на Кубу
Число въезжающих в Крым граждан Украины увеличилось вдвое из-за праздников
Число въезжающих в Крым граждан Украины увеличилось вдвое из-за праздников
Минздрав займется сокращением очередей в поликлиники
Недосолили – инсульт, пересолили – инфаркт...
Ученые из Новосибирска увидели на Венере объекты, похожие на живых существ
Путин сообщил о планах упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Путин сообщил о планах упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Путин сообщил о планах упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Путин сообщил о планах упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Путин сообщил о планах упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины
Депутат Верховной рады вспомнил старое прозвище Порошенко
История и современность Все >
Под Москвой было обнаружено сокровище, примерно датированное периодом правления Бориса Годунова
Под Москвой было обнаружено сокровище, примерно датированное периодом правления Бориса Годунова
В чем заключалось коварство Людовика XI? Великий дипломат, которого никто не мог обмануть
В чем заключалось коварство Людовика XI? Великий дипломат, которого никто не мог обмануть
Керамбит: как появился известный нож-коготь
Керамбит: как появился известный нож-коготь
Stern: субмарина "Белгород" позволит России доминировать в подводном мире
Stern: субмарина "Белгород" позволит России доминировать в подводном мире
В США лишь четверть военных самолетов F-35 полностью готовы к бою
В США лишь четверть военных самолетов F-35 полностью готовы к бою
СВР: Аккаунт в Instagram? Не наш метод
СВР: Аккаунт в Instagram? Не наш метод
Единство мнений: почему Петр I и Карл XII не доверяли запорожцам
Единство мнений: почему Петр I и Карл XII не доверяли запорожцам
Как советские пленные уничтожили крупнейший лагерь моджахедов
Как советские пленные уничтожили крупнейший лагерь моджахедов
Руководитель столичного отделения Роспотребнадзора рассказала о работе московских поставщиков детского питания
Руководитель столичного отделения Роспотребнадзора рассказала о работе московских поставщиков детского питания
Российские специалисты предупреждали о возможном перевороте в Судане
Российские специалисты предупреждали о возможном перевороте в Судане
Домашнее Все >
Весенний уход за дачным газоном
Ландшафтный дизайн
Весенний уход за дачным газоном
Способ посадки помидоров с гарантированным урожаем
Советы
Способ посадки помидоров с гарантированным урожаем
Когда и чем опрыскивать плодовые деревья весной?
Деревья и кустарники
Когда и чем опрыскивать плодовые деревья весной?
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Плодовые
Характеристика сортов клубники "Медовое лето" и земляники "Медовый вкус"
Пять красивых многолетних цветов для посадки около забора
Ландшафтный дизайн
Пять красивых многолетних цветов для посадки около забора
Как очистить садовые инструменты от ржавчины
Советы
Как очистить садовые инструменты от ржавчины
Что происходит в организме во время теплового удара?
Что происходит в организме во время теплового удара?
Как синдром дефицита внимания с гиперактивностью влияет на обучение ребенка?
Как синдром дефицита внимания с гиперактивностью влияет на обучение ребенка?
Секс по дружбе или пять важных правил для друзей с привилегиями
Секс по дружбе или пять важных правил для друзей с привилегиями
Александр Васильев о моде эпохи Наполеона III
Александр Васильев о моде эпохи Наполеона III
Три самых наивных знака Зодиака
Три самых наивных знака Зодиака
Елена Крыгина рассказала о себе на Яндекс.Видео
Елена Крыгина рассказала о себе на Яндекс.Видео
Певица Слава демонстрирует эксклюзивное платье
Певица Слава демонстрирует эксклюзивное платье
Новая пассия Джонни Деппа
Новая пассия Джонни Деппа
Какой транспорт купить своему малышу?
Какой транспорт купить своему малышу?
Пять продуктов, которые вы никогда не должны есть, если они упали на пол
Пять продуктов, которые вы никогда не должны есть, если они упали на пол
Мужское Все >
Маркировка матчевых поплавков
Маркировка матчевых поплавков
Морские ангелы-хранители людей - дельфины
Морские ангелы-хранители людей - дельфины
Хитрые маркетинговые ходы, или как супермаркеты заставляют людей покупать
Хитрые маркетинговые ходы, или как супермаркеты заставляют людей покупать
Как оформить квартиру в морском стиле?
Как оформить квартиру в морском стиле?
Три преимущества барной стойки
Три преимущества барной стойки
Как выбрать кровать для ребенка?
Как выбрать кровать для ребенка?
Фартук для кухни: как правильно выбрать
Фартук для кухни: как правильно выбрать
Боевой танец капоэйра: история, стили и атрибуты
Новости спорта
Боевой танец капоэйра: история, стили и атрибуты
Йога, пилатес и цигун: в чем разница?
Новости спорта
Йога, пилатес и цигун: в чем разница?
Как преодолеть эффект плато при похудении
Новости спорта
Как преодолеть эффект плато при похудении
Полезные сайты для любителей тренировок
Новости спорта
Полезные сайты для любителей тренировок
Как влияет спорт на эмоциональное состояние человека
Новости спорта
Как влияет спорт на эмоциональное состояние человека
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Азия
Приглашать Эрдогана в Крым надо так, чтобы он не смог отказаться - турецкий эксперт

Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.

Приглашать Эрдогана в Крым надо так, чтобы он не смог отказаться - турецкий эксперт
Визит в Москву подготовил Эстонию к форуму в Китае
Прибалтика
Визит в Москву подготовил Эстонию к форуму в Китае
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
Новости Украины
Новый языковый закон "разорвет Украину на куски" - украинский политолог
С-400 Турции не по карману - мнение
Ближний Восток
С-400 Турции не по карману - мнение
Русские в Латвии. ЕСПЧ поможет?
Прибалтика
Русские в Латвии. ЕСПЧ поможет?
Итоги выборов на Украине: лучше "кот в мешке", чем "свиньи у корыта"
Новости Украины
Итоги выборов на Украине: лучше "кот в мешке", чем "свиньи у корыта"
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Прибалтика
Эстонская смута: Россия - жупел, но поможет
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Дальний Восток
Эксперт: "Жестокий торг" КНДР и США Россия не остановит
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Новости Украины
Украина планирует "жесткую блокаду Крыма" силами НАТО - мнение
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
Южная Азия
Кто стоит за терактами в Шри-Ланке?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ