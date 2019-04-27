Число сторонников независимости Шотландии выросло до 49%

По данным опроса общественного мнения, опубликованного социологической службой YouGov 27 апреля, 49% жителей Шотландии поддерживают ее выход из состава Соединенного Королевства. В июне 2018 года сторонниками независимости были 45% граждан.



В Шотландии обсуждают выход из состава...

Очередной референдум по вопросу о возможном отделении Шотландии должен пройти до 2021 года. Глава шотландского правительства Никола Стерджен считает, что сейчас у страны больше оснований для объявления независимости, чем в 2014 году, когда проводился предыдущий референдум. Это связано с выходом Великобритании из Евросоюза, а большинство шотландцев не одобряет этот шаг.

В то же время, большинство участников опроса считают нецелесообразным проведение референдума в ближайшие 5 лет. Такой точки зрения придерживаются 53% респондентов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о попытке шотландской прокуратуры в судебном порядке добиться запрета правительству Великобритании принимать решение о запуске процесса выхода из ЕС, поскольку это может лишить "шотландский народ и шотландский бизнес прав и свобод, которыми они в настоящий момент пользуются".

Источник фото: wikimedia.org

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