Власти США не допустили российского эксперта на заседание Совбеза ООН

Консультант генерального секретаря ООН доктор биологических наук Дмитрий Поклонский не смог принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке из-за отказа в выдаче визы со стороны посольства США в России.



Россия предупредила ООН о подготовке войны...

Поклонский должен был выступить с докладом о ситуации в Сирии в качестве эксперта по химическому оружию. Специальный брифинг Поклонского в рамках заседания Совбеза был назначен на 25 апреля.

"Ожидалось, что Дмитрий Поклонский озвучит результаты анализа российскими экспертами доклада миссии Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов в связи с предполагаемым применением химоружия в Сирии в городе Дума 7 апреля 2018 года", — сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на источник в российских государственных структурах.

США и ранее использовали в политических целях факт расположения штаб-квартиры ООН на своей территории. Так, в 2014 году американские власти отказали во въезде постоянному представителю Ирана при ООН, а ранее не допустили к участию в Генассамблее официальную делегацию Венесуэлы.

Источник фото: Официальный сайт ООН

Читайте также

ОЗХО добралась до сирийской Думы для изучения "химатаки"

Постпред России в ОЗХО: система безопасности трещит по швам