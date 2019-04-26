Власти США не допустили российского эксперта на заседание Совбеза ООН

Консультант генерального секретаря ООН доктор биологических наук Дмитрий Поклонский не смог принять участие в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке из-за отказа в выдаче визы со стороны посольства США в России.
Поклонский должен был выступить с докладом о ситуации в Сирии в качестве эксперта по химическому оружию. Специальный брифинг Поклонского в рамках заседания Совбеза был назначен на 25 апреля.
"Ожидалось, что Дмитрий Поклонский озвучит результаты анализа российскими экспертами доклада миссии Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов в связи с предполагаемым применением химоружия в Сирии в городе Дума 7 апреля 2018 года", — сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на источник в российских государственных структурах.
США и ранее использовали в политических целях факт расположения штаб-квартиры ООН на своей территории. Так, в 2014 году американские власти отказали во въезде постоянному представителю Ирана при ООН, а ранее не допустили к участию в Генассамблее официальную делегацию Венесуэлы.
Источник фото: Официальный сайт ООН
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