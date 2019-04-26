Трамп похвалил Путина по итогам встречи с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал высокую оценку заявлениям российского лидера Владимира Путина, которые он сделал после встречи с Ким Чен Ыном.
"Я ценю заявления президента Путина, сделанные им вчера", - передает агентство Reuters слова американского президента.
Напомним, что накануне Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Корейского полуострова. По итогам встречи президент России отметил, что разделяет позицию США относительно денуклеаризации Северной Кореи. Однако для запуска этого процесса КНДР нужны гарантии безопасности, подчеркнул Путин.
В свою очередь посол США в Японии посчитал, что с помощью этой встречи Ким Чен Ын хочет разрешить тяжелую экономическую ситуацию, сложившуюся в его стране из-за международных санкций. Есть более простой способ исправить эту ситуацию - начать ядерное разоружение, добавил дипломат.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.