Трамп похвалил Путина по итогам встречи с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал высокую оценку заявлениям российского лидера Владимира Путина, которые он сделал после встречи с Ким Чен Ыном.



Ким Чен Ын — открытый человек: Путин подвел итоги встречи с лидером КНДР / Новости от 25.04.2019 12:51

"Я ценю заявления президента Путина, сделанные им вчера", - передает агентство Reuters слова американского президента.

Напомним, что накануне Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Корейского полуострова. По итогам встречи президент России отметил, что разделяет позицию США относительно денуклеаризации Северной Кореи. Однако для запуска этого процесса КНДР нужны гарантии безопасности, подчеркнул Путин.

В свою очередь посол США в Японии посчитал, что с помощью этой встречи Ким Чен Ын хочет разрешить тяжелую экономическую ситуацию, сложившуюся в его стране из-за международных санкций. Есть более простой способ исправить эту ситуацию - начать ядерное разоружение, добавил дипломат.