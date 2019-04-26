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Трамп похвалил Путина по итогам встречи с Ким Чен Ыном

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал высокую оценку заявлениям российского лидера Владимира Путина, которые он сделал после встречи с Ким Чен Ыном. 


Ким Чен Ын — открытый человек: Путин подвел итоги встречи с лидером КНДР / Новости от 25.04.2019 12:51

"Я ценю заявления президента Путина, сделанные им вчера", - передает агентство Reuters слова американского президента. 

Напомним, что накануне Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию вокруг Корейского полуострова. По итогам встречи президент России отметил, что разделяет позицию США относительно денуклеаризации Северной Кореи. Однако для запуска этого процесса КНДР нужны гарантии безопасности, подчеркнул Путин. 

В свою очередь посол США в Японии посчитал, что с помощью этой встречи Ким Чен Ын хочет разрешить тяжелую экономическую ситуацию, сложившуюся в его стране из-за международных санкций. Есть более простой способ исправить эту ситуацию - начать ядерное разоружение, добавил дипломат. 

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Темы США Трамп Россия Ким Чен Ын Владимир Путин
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