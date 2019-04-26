Глава ЛНР сообщил о больших очередях в местах оформления гражданства РФ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что многие жители региона уже приступили к оформлению российского гражданства.



Жители ДНР и ЛНР готовят документы для получения паспорта РФ / Новости от 24.04.2019 19:09

"Сегодня в местах подачи документов я видел большие очереди", — сказал Леонил Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".

Заявления на выдачу луганчанам паспортов граждан РФ принимаются на территории Ростовской области, там же будут выдаваться документы. Для упрощения процесса в нем принимают участие министерства внутренних дел, юстиции и госбезопасности.

Упрощенный порядок предоставления российского гражданства сделал более популярным и гражданство непризнанных республик.

"Сегодня паспортами граждан ЛНР обладает около 200 тысяч человек. Однако в связи с последними событиями — подписанием известного нам документа — очереди для получения паспорта гражданина ЛНР значительно выросли", — добавил Леонид Пасечник.

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