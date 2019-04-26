Спецпосланник ООН по Сирии собрался посетить Дамаск

Специальный посланник по Сирии генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Гейр Педерсен в ближайшее время рассчитывает посетить Дамаск.



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"Это еще один вопрос, который мне нужно уладить. В первую очередь, ввести в курс дела Совет безопасности, потом еще несколько встреч, потом с большой степенью вероятности Дамаск, переговоры с Сирийским комитетом по переговорам или со странами-гарантами здесь", - передает агентство "РИА Новости" слова представителя ООН.

В мае текущего года спецпосланник также намерен провести дополнительные консультации с Россией, Турцией и Ираном по вопросу формирования конституционной комиссии в Сирии.