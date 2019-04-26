Конгресс США рассмотрит проект санкций против грузинских властей

Член Конгресса США от Республиканской партии Марвейн Малин подготовил проект закона о санкциях в отношении представителей правительства Грузии. Чиновников подозревают в действиях, направленных против американского бизнеса.



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Депутаты грузинского парламента связывают появление законопроекта с проблемами при строительстве глубоководного порта в Анакли, в открытии которого заинтересованы власти и предприниматели США, а также спорами вокруг банка ТВС, в отношении бывших руководителей которого возбуждены уголовные дела.

"Законопроект Малина отражает ажиотаж в Грузии вокруг ТВС и Анаклии", — сказал корреспонденту газеты "Взгляд" депутат от оппозиционной партии Грузии Георгий Церетели.

Депутат от другой оппозиционной политсилы — "Единого национального движения" Саломе Самадашвили опасается, что высказанные конгрессменом претензии могут отпугнуть потенциальных инвесторов в грузинскую экономику.

"Сам факт существования такого законопроекта пагубен для государственных интересов нашей страны", — сказала Самадашвили.

Источник фото: wikimedia.org

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