Компания PepsiCo будет судиться с фермерами, продававшими картофель для Lay's

Компания PepsiCo обратилась в суд на индийских фермеров, которые выращивают и продают зарегистрированный компанией сорт картофеля, используемый при производстве чипсов Lay's.



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Как сообщает индийское издание Hind, ранее филиал PepsiCo уже требовал от четырех фермеров через суд выплаты денежной компенсации. Однако суд постановил временно приостановить выращивание и продажу картофеля и отложил рассмотрение дела на более поздний срок.

По словам фермерской ассоциации и управления по защите сортов растений и прав фермеров, с 2018 года компания PepsiCo обвинила уже около девяти фермеров, однако, согласно закону, аграрии могут "сохранять, использовать, сеять, обменивать, делиться или продавать сельхозпродукцию, которые защищает этот закон", если на продажу не попадают семена торговых марок.