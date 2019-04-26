Евросоюз изучит содержание закона об украинском языке

Европейский союз внимательно изучит принятый Верховной Радой закон об украинском языке, как только он будет официально опубликован.



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"Мы в курсе, что парламент принял новый закон о языке. Мы ждем публикации заключительной версии этого закона, чтобы изучить его содержание полностью", - передает агентство ТАСС заявление представителя внешнеполитического департамента Евросоюза Майи Косьянчич.

По ее словам, ЕС неоднократно выражал свою обеспокоенность тем, какую реакцию закон о языке вызовет на Украине. "Как вы знаете, мы много раз повторяли, что власти Украины должны сделать так, чтобы закон соответствовал нормам Венецианской комиссии Совета Европы", - сказала Косьянчич.