В Риге не нашли поводов для переговоров президентов Латвии и России

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что во взаимоотношениях его страны с Россией нет вопросов, которые требуют обсуждения на уровне глав государств. Так он отреагировал на встречу президента РФ Владимира Путина и эстонского лидера Керсти Кальюлайд.



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"Видите ли, у нас все-таки есть отличие от Эстонии и Литвы. У нас проходили заседания межгосударственных комиссий в период самых критических отношений между двумя странами, многие практические вопросы разрешены на уровне министров", — заявил журналистам латвийского информационного ресурса Mixnews Ринкевичс.

По мнению главы МИД, решение о встрече глав государств может быть рассмотрено Национальным советом безопасности и должно быть предварительно согласовано на всех уровнях власти в Латвии, "чтобы это не было каким-то солированием".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Конституционный суд Латвии признал соответствующей основному закону реформу, после которой образование во всех школах страны должно осуществляться на латышском языке.

Источник фото: МИД Латвии

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