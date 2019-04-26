Украинские СМИ рассказали о закрытой встрече Зеленского и премьера Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.



После инаугурации Зеленский готов сотрудничать с премьером Украины Гройсманом / Новости от 23.04.2019 18:37

Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, встреча прошла в офисе компании Зеленского "Квартал-95". Несмотря на то, что содержание переговоров неизвестно, источники издания рассказали, что оба собеседника произвели друг на друга хорошее впечатление. "Он абсолютно нормальный человек" - процитировал Гройсмана один из собеседников "Украинской правды".

Ранее премьер-министр Украины не исключил сотрудничества с Зеленским, если между политиками не окажется никаких идеологических разногласий. "Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель", - подчеркнул Гройсман.