МИД РФ: США видят Европу полем боя с применением ядерного оружия

Соединенные Штаты рассматривают Европу в качестве поля боя с применением ядерного оружия. Такое заявление сделал заместитель главы министра иностранных дел России Сергей Рябков.



"США готовятся к ядерной войне\"

"США намерены разместить в Европе новые ядерные авиабомбы варьируемой мощности и повышенной точности. Ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как оружие поля боя", - передает его слова агентство "РИА Новости".

Представитель российского МИДа добавил, что США целенаправленно снижают порог применения ядерного оружия и увеличивают риск возникновения ядерного конфликта.

"Я хотел бы обратить особое внимание наших европейских коллег. Партнер европейских членов Североатлантического альянса рассматривает территорию Европы в качестве поля боя с применением ядерного оружия", - заключил Рябков.