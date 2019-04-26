МИД РФ: США видят Европу полем боя с применением ядерного оружия

Соединенные Штаты рассматривают Европу в качестве поля боя с применением ядерного оружия. Такое заявление сделал заместитель главы министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"США намерены разместить в Европе новые ядерные авиабомбы варьируемой мощности и повышенной точности. Ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как оружие поля боя", - передает его слова агентство "РИА Новости".
Представитель российского МИДа добавил, что США целенаправленно снижают порог применения ядерного оружия и увеличивают риск возникновения ядерного конфликта.
"Я хотел бы обратить особое внимание наших европейских коллег. Партнер европейских членов Североатлантического альянса рассматривает территорию Европы в качестве поля боя с применением ядерного оружия", - заключил Рябков.
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