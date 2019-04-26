МИД России: расширение НАТО на Балканах подрывает стабильность в регионе

Расширение НАТО в сторону Западных Балкан создает угрозу стабильности в данном регионе. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.



В МИД назвали позором бомбежки Югославии НАТО / Новости от 24.03.2019 12:16

"Вопреки данным в 1990-е годы заверениям, НАТО запустила несколько волн бездумного расширения на Восток с привлечением своей инфраструктуры к границам России. И сегодня расширение нацелено на Западные Балканы и угрожает подорвать без того шаткую стабильность в этом регионе", - передает агентство "РИА Новости" слова Келина.

Напомним, что летом минувшего года Греция и Македония подписали совместное соглашение, которое открывает последней путь в НАТО и ЕС. Однако соглашение до сих пор вызывает острую критику как в Греции, так и в Македонии. Россия была недовольна движением Македонии в сторону НАТО и других европейских структур по той причине, что через эту страну должен пройти газопровод "Турецкий поток".