ГТС Украины не готова к работе без российского газа

В руководстве "Нафтогаза Украины" считают, что Россия готовится к новой "газовой войне". По мнению исполнительного директора компании Юрия Витренко, на это указывает увеличение объема транзита российского топлива.



Будет холодно: у «Нафтогаза» закончились деньги...

"Это может означать, скорее всего, что они готовятся к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину", — заявил чиновник в интервью YouTube-каналу Skrypin.ua.

При этом, к остановке поставок из России газотранспортная система Украины не готова — отсутствует даже техническая модель работы в такой ситуации.

Витренко сообщил об обращениях за помощью в выработке решений к европейским партнерам, но они пока не принесли результатов. Не получилось у Украины и нарастить объемы собственной добычи — в настоящее время они падают.

Источник фото: Пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"

Читайте также

В Нафтогазе рассказали об отмене Газпромом транзита через Украину

Украинский чиновник спрогнозировал "жесткие действия РФ" и призвал запасти побольше газа

И хочется, и колется: "Нафтогаз" на распутье