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Спасатели из России прибыли на помощь горнякам с аварийной шахты в ЛНР

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Спасатели из России прибыли на место аварии на шахте "Схидкарбон", которая находится на территории Луганской народной республики (ЛНР). 


Жуткие рассказы очевидцев о взрыве в Шахтах / Новости от 14.01.2019 11:48

"Машины МЧС России с горноспасателями прибыли на место чрезвычайного происшествия", - передает агентство "Интерфакс" заявление Луганского информационного центра. 

В пресс-службе МЧС РФ также подтвердили отправку российских специалистов в Луганск для помощи местным коллегам в спасении шахтеров с аварийной шахты "Схидкарбон".

Напомним, что авария произошла в четверг, 25 апреля, в забое на глубине более 300 метров. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще 14 считаются пропавшими без вести. Всего в шахте находилось 17 горняков.

 

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Темы МЧС ЛНР шахта Россия авария шахтеры спасатели
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