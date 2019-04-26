Спасатели из России прибыли на помощь горнякам с аварийной шахты в ЛНР

Спасатели из России прибыли на место аварии на шахте "Схидкарбон", которая находится на территории Луганской народной республики (ЛНР).
"Машины МЧС России с горноспасателями прибыли на место чрезвычайного происшествия", - передает агентство "Интерфакс" заявление Луганского информационного центра.
В пресс-службе МЧС РФ также подтвердили отправку российских специалистов в Луганск для помощи местным коллегам в спасении шахтеров с аварийной шахты "Схидкарбон".
Напомним, что авария произошла в четверг, 25 апреля, в забое на глубине более 300 метров. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще 14 считаются пропавшими без вести. Всего в шахте находилось 17 горняков.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Принятие закона об украинском языке как государственном показывает, что Крым и Донбасс сделали правильный выбор, считает украинский эксперт Александр Дудчак.