Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Украина временно приостанавливает транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщила компания "Укртранснафта" на своей странице в Facebook.
Представители компании написали, что в соответствии с соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти, Украина оставляет за собой право остановить прием сырья, если оно не соответствует принятым показателям качества.
В сообщении отмечается, что еще одной причиной приостановки транзита стал отказ от приема нефти из России со стороны оператора словацкого участка "Дружбы", поэтому Украина не смогла доставить нефть в Словакию.
Все материальные убытки будут возложены на ту сторону, которая "не в полной мере выполнила свои обязанности", подчеркивают в "Укртранснафта".
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