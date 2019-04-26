Украина приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Украина временно приостанавливает транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщила компания "Укртранснафта" на своей странице в Facebook.



Польша прекратила транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»

Представители компании написали, что в соответствии с соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти, Украина оставляет за собой право остановить прием сырья, если оно не соответствует принятым показателям качества.

В сообщении отмечается, что еще одной причиной приостановки транзита стал отказ от приема нефти из России со стороны оператора словацкого участка "Дружбы", поэтому Украина не смогла доставить нефть в Словакию.

Все материальные убытки будут возложены на ту сторону, которая "не в полной мере выполнила свои обязанности", подчеркивают в "Укртранснафта".