Президент Шри-Ланки пообещал провести полную реорганизацию служб безопасности

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что намерен провести полную реорганизацию служб безопасности страны, а также пообещал наказать чиновников, которые не смогли предотвратить теракты.
"Я приму меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями. В течение ближайших дней будет проведена полная реорганизация наших служб безопасности", - передает портал News First слова главы государства.
Президент Шри-Ланки подчеркнул, что разделяют ответственность за произошедшее со всеми своими подчиненными.
Ранее СМИ сообщали, что власти Индии предупреждали спецслужбы Шри-Ланки о готовящихся исламскими экстремистами атаках, однако предотвратить их власти оказались не в силах.
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