Министр экономики КНДР назвал санкции ООН бесполезными

Министр внешней экономики Северной Кореи Ким Ен Чжэ заявил, что санкции ООН не оказали никакого негативного эффекта на КНДР.



Путин произнес тост в честь Ким Чен Ына и народа КНДР / Новости от 25.04.2019 12:59

"Пусть они вводят санкции в течение ста или тысячи лет, если они этого так хотят. Мы не беспокоимся, они нас практически не затрагивают", - сказал Ким Ен Чжэ, передает южнокорейское агентство Yonhap.

Он добавил, что санкции не повлияли на производство энергоресурсов в стране. Напротив, с прошлого года производство энергии и электричество выросло, заверил министр.

Северокорейский чиновник также посоветовал США пересмотреть свою стратегию переговоров по вопросу денуклеаризации полуострова.

"Эти люди не должны делать то, что они делают сейчас, и должны изменить свой путь", - сказал он и добавил, что несоблюдение корейского военного соглашения из-за учений Южной Кореи и США неизбежно скажется на совместных переговорах.