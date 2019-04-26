Министр экономики КНДР назвал санкции ООН бесполезными

Министр внешней экономики Северной Кореи Ким Ен Чжэ заявил, что санкции ООН не оказали никакого негативного эффекта на КНДР.
"Пусть они вводят санкции в течение ста или тысячи лет, если они этого так хотят. Мы не беспокоимся, они нас практически не затрагивают", - сказал Ким Ен Чжэ, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Он добавил, что санкции не повлияли на производство энергоресурсов в стране. Напротив, с прошлого года производство энергии и электричество выросло, заверил министр.
Северокорейский чиновник также посоветовал США пересмотреть свою стратегию переговоров по вопросу денуклеаризации полуострова.
"Эти люди не должны делать то, что они делают сейчас, и должны изменить свой путь", - сказал он и добавил, что несоблюдение корейского военного соглашения из-за учений Южной Кореи и США неизбежно скажется на совместных переговорах.
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