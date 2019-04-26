США рассчитывают заключить новое ядерное соглашение с РФ и Китаем

Белый дом совместно с министерствами разрабатывает варианты нового расширенного ядерного соглашения, которое бы включало Россию и Китай.



Эксперт: Выход из ракетного договора США угрожает их...

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в администрации президента США, договор должен включать в себя все виды вооружения: все ракеты и боеголовки. Кроме того, Дональд Трамп хочет включить в контроль над вооружениями также Россию и Китай.

"Белый дом проводит напряженные межведомственные дискуссии по разработке вариантов для президента для достижения такой сделки", - пояснил источник телеканала.

Напомним, ранее президент США Трамп заявил о том, что всему миру следует избавиться от ядерного оружия, в том числе, это следует сделать и России.