США рассчитывают заключить новое ядерное соглашение с РФ и Китаем

Белый дом совместно с министерствами разрабатывает варианты нового расширенного ядерного соглашения, которое бы включало Россию и Китай.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в администрации президента США, договор должен включать в себя все виды вооружения: все ракеты и боеголовки. Кроме того, Дональд Трамп хочет включить в контроль над вооружениями также Россию и Китай.
"Белый дом проводит напряженные межведомственные дискуссии по разработке вариантов для президента для достижения такой сделки", - пояснил источник телеканала.
Напомним, ранее президент США Трамп заявил о том, что всему миру следует избавиться от ядерного оружия, в том числе, это следует сделать и России.
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