СМИ: в докладе Мюллера говорится о прослушке спецслужбами РФ интимных разговоров Клинтона с Моникой Левински

В докладе спецпрокурора Мюллера утверждается, что Россия прослушивала телефон президента США Билла Клинтона.Издание The Washington Examiner утверждает, что этот тезис был убран из официального отчета спецпрокурора.



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В результате расследования Мюллер установил, что спецслужбы России прослушивали телефонные разговоры Билла Клинтона, в том числе когда он занимался сексом по телефону с Моникой Левински.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Мюллер пришел к выводу, что Москва не пыталась повлиять на выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году.

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