СМИ: в докладе Мюллера говорится о прослушке спецслужбами РФ интимных разговоров Клинтона с Моникой Левински

В докладе спецпрокурора Мюллера утверждается, что Россия прослушивала телефон президента США Билла Клинтона.Издание The Washington Examiner утверждает, что этот тезис был убран из официального отчета спецпрокурора.
В результате расследования Мюллер установил, что спецслужбы России прослушивали телефонные разговоры Билла Клинтона, в том числе когда он занимался сексом по телефону с Моникой Левински.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об итогах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Мюллер пришел к выводу, что Москва не пыталась повлиять на выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году.
Читайте также:
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Военный эксперт рассказал о том, какие контрмеры будут приняты против НАТО, если корабли альянса будут нарушать правила, установленные Россией в Черном море.
Зеленский разоблачит роль Тимошенко и Турчинова в "сдаче Крыма", его политика в отношении полуострова будет чрезвычайно жесткой, считает политолог Олег Соскин.
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Принятие закона об украинском языке как государственном показывает, что Крым и Донбасс сдеали правильный выбор, считает украинский эксперт Александр Дудчак.