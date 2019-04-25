Секретарь минобороны Шри-Ланки уволился после серии взрывов в стране

Секретарь минобороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо подал рапорт на увольнение после шквала критики в свой адрес со стороны общественности и руководства государства.
Как сообщает интернет-портал Newsfirst, Фернандо не сумел предотвратить теракты, несмотря на полученные данные о готовящихся атаках. Его бездействие вызвало широкое общественное возмущение. Депутаты парламента потребовали от президента Шри-Ланки немедленно арестовать секретаря Минобороны. В свою очередь президент страны попросил чиновника добровольно освободить занимаемый им пост.
Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях и гостиницах. Общее число жертв превысило 350 человек. Атаки совершили смертники, которые являлись гражданами Шри-Ланки.
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