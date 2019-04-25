Посол Германии в США попросила конгресс не ужесточать санкции против России

Посол ФРГ в США Эмили Хабер направила письмо членам конгресса США с просьбой не ужесточать антироссийские санкции. Газета "Бильд" сообщает, что Хабер рассказала о своем беспокойстве в отношении санкций в сфере энергетики, которые прорабатывают конгрессмены.



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"Мы обеспокоены тем, что конгрессмены изучают возможность введения новых ограничительных мер в сфере энергетики в отношении России", - указывается в письме посла.

Хабер утверждает, что США может своими действиями в отношении России "затронуть" энергетическую безопасность стран Европы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что крымские виноделы могут прекратить работу из-за санкций. Сейчас винные бутылки на полуостров поставляют только два производителя, один из них уведомил о прекращении отгрузки с 1 мая.

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