Посол Германии в США попросила конгресс не ужесточать санкции против России

Посол ФРГ в США Эмили Хабер направила письмо членам конгресса США с просьбой не ужесточать антироссийские санкции. Газета "Бильд" сообщает, что Хабер рассказала о своем беспокойстве в отношении санкций в сфере энергетики, которые прорабатывают конгрессмены.
"Мы обеспокоены тем, что конгрессмены изучают возможность введения новых ограничительных мер в сфере энергетики в отношении России", - указывается в письме посла.
Хабер утверждает, что США может своими действиями в отношении России "затронуть" энергетическую безопасность стран Европы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что крымские виноделы могут прекратить работу из-за санкций. Сейчас винные бутылки на полуостров поставляют только два производителя, один из них уведомил о прекращении отгрузки с 1 мая.
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