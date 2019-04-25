Зеленский пообещал проверить закон об украинском языке после вступления в должность

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проверить принятый Верховной Радой закон об украинском зыке на предмет соблюдения конституционных прав и интересов украинских граждан.
"Закон был принят без предварительного широкого обсуждения с общественностью. К проекту было предложено более 2 тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении его отдельных положений даже в Верховной Раде", - приводит агентство "Интерфакс" слова Зеленского.
Политик добавил, что украинский язык - был и есть единственный государственный язык на Украине, поэтому о нем надо заботиться и всячески его развивать, однако поддержка украинского языка должна осуществляться не с помощью запретов и наказаний, а только путем стимулов.
"Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию языка путем создания стимулов и положительных примеров", - заключил Зеленский.
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