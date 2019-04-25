Порошенко поставил закон об украинском языке в один ряд с автокефалией ПЦУ

Действующий президент Украины Петр Порошенко, полномочия которого истекают в мае, поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



Порошенко хочет подписать до конца срока закон о языке

"Спасибо народным депутатам за чрезвычайно важный для Украины закон, четкую государственную позицию", - написал он на своей странице в Twitter.

Глава государства добавил, что принятие законопроекта стало историческим решением, которое по своей значимости можно сравнить только с автокефалией православной церкви Украины и восстановлением армии.

Напомним, что законопроект об языке подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти, учебными заведениями, больницами и сферой обслуживания, что фактически исключает употребление русского языка.