Порошенко поставил закон об украинском языке в один ряд с автокефалией ПЦУ

Действующий президент Украины Петр Порошенко, полномочия которого истекают в мае, поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Спасибо народным депутатам за чрезвычайно важный для Украины закон, четкую государственную позицию", - написал он на своей странице в Twitter.
Глава государства добавил, что принятие законопроекта стало историческим решением, которое по своей значимости можно сравнить только с автокефалией православной церкви Украины и восстановлением армии.
Напомним, что законопроект об языке подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти, учебными заведениями, больницами и сферой обслуживания, что фактически исключает употребление русского языка.
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