Зеленский собирается провести ряд реформ в оборонной сфере

Советник Владимира Зеленского Иван Апаршин рассказал журналистам об изменениях в украинской армии. Новоизбранный президент хочет создать профессиональную и мотивированную армию.



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Прежде всего, должности руководителя Генерального штаба Украины и Главнокомандующего армии будут разделены. Изменения коснутся и финансирования. Чтобы приблизить украинскую армию к стандартам НАТО, 50% из бюджета будут выделяться на содержание вооруженных сил, 30% будут тратиться на перевооружение. Остальные 20% средств будут тратить на подготовку солдат.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Зеленский планирует завершить карьеру юмориста 25 мая. Он проведет шоу "Лига смеха" 21 и 25 мая в "Октябрьском дворце" Киева. На этом его сценическая карьера будет завершена.

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