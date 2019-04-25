Зеленский собирается провести ряд реформ в оборонной сфере

Советник Владимира Зеленского Иван Апаршин рассказал журналистам об изменениях в украинской армии. Новоизбранный президент хочет создать профессиональную и мотивированную армию.
Прежде всего, должности руководителя Генерального штаба Украины и Главнокомандующего армии будут разделены. Изменения коснутся и финансирования. Чтобы приблизить украинскую армию к стандартам НАТО, 50% из бюджета будут выделяться на содержание вооруженных сил, 30% будут тратиться на перевооружение. Остальные 20% средств будут тратить на подготовку солдат.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Зеленский планирует завершить карьеру юмориста 25 мая. Он проведет шоу "Лига смеха" 21 и 25 мая в "Октябрьском дворце" Киева. На этом его сценическая карьера будет завершена.
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