Генсек ОБСЕ считает необходимым возродить сотрудничество между Россией и Западом

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявил, что диалог между Западом и Россией в сфере безопасности необходимо возродить, поскольку он почти полностью отсутствует в настоящее время.



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"Диалог в сфере безопасности, особенно между Россией и Западом, практически отсутствует. Нам необходимо возродить видение безопасности, основанное на доверии и сотрудничестве. В нынешней атмосфере это непростая задача, но у нас просто нет выбора. Мы должны снова вступить в искренний диалог, в противном случае наша общая безопасность будет сталкиваться с серьезными рисками", - передает агентство "РИА Новости" слова главы ОБСЕ.

Он добавил, что в одиночку невозможно противостоять общим угрозам, таким как, например, международный терроризм или борьба с незаконными оборотом наркотиков.