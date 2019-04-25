Вслед за Польшей транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" приостановила Чехия - СМИ

Источники сообщили о приостановке работы нефтепровода "Дружба" в Чехии. Об этом сообщает агентство Reuters. Остановка нефтепровода связана с той же причиной, которая вызвала остановку нефтепровода в Польше.



Путин – король на стене рунета, ария нефтепроводу «Дружба», и звездный бой Порошенко

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала ранее об остановке работы нефтепровода "Дружба" на территории Польши. Руководство PERN ссылается на то, что высокое содержание хлоридов может привести к крупным промышленным авариям на перерабатывающих объектах, поскольку не один из польских нефтеперерабатывающих заводов не может обрабатывать нефть с таким высоким содержанием хлоридов.

В министерстве энергетики Польши уже подготовили план действий на случай долгого решения проблемы со стороны "Транснефти". Власти могут задействовать резервный канал, который проходит через порт Гданьска.

Читайте также:

Транзит нефти через нефтепровод "Дружба" был остановлен в Польше