Вслед за Польшей транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" приостановила Чехия - СМИ

Источники сообщили о приостановке работы нефтепровода "Дружба" в Чехии. Об этом сообщает агентство Reuters. Остановка нефтепровода связана с той же причиной, которая вызвала остановку нефтепровода в Польше.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала ранее об остановке работы нефтепровода "Дружба" на территории Польши. Руководство PERN ссылается на то, что высокое содержание хлоридов может привести к крупным промышленным авариям на перерабатывающих объектах, поскольку не один из польских нефтеперерабатывающих заводов не может обрабатывать нефть с таким высоким содержанием хлоридов.
В министерстве энергетики Польши уже подготовили план действий на случай долгого решения проблемы со стороны "Транснефти". Власти могут задействовать резервный канал, который проходит через порт Гданьска.
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