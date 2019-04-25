Российский дипломат: если Киев выполнит минские соглашения, то вернет себе Донбасс

Если Украина будет выполнять минские соглашения, то сможет вернуть себе Донбасс, однако, если Киев продолжить обвинять во всем Россию и мифическую "российскую агрессию", то Донецк и Луганск будут потеряны навсегда. Такое мнение высказал первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.



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"Это цель минских соглашений - не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых жители этих регионов захотят сами вернуться на Украину. Если шаг за шагом соглашения будут выполняться, то они вернут себе регионы", - сказал российский дипломат в интервью агентству "РИА Новости".

Он добавил, что власти Украины должны говорить со своими гражданами и спрашивать, чего они хотят. Если Киев и дальше продолжит "просто списывать свои просчеты на мифическую российскую агрессию, как делал Порошенко, то ничего не получится", уточнил Полянский.