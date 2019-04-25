Бойко считает "позором" попытки Рады ограничить власть президента Украины

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко назвал позором попытки Верховной Рады Украины ограничить права избранного президента государства Владимира Зеленского.
"Я уверен, что это абсолютно бестолковые попытки ограничить права президента. Потому что предыдущий президент набирал себе права, а когда приходит новый президент, то давайте его ограничим? Это просто позор", - сказал политик в интервью телеканалу "112. Украина".
Он добавил, что все предыдущие пять лет парламент Украины не вспоминал о своих правах и о том, что "у нас, оказывается, парламентско-президентская республика". По словам Бойко, он и его партия не будут поддерживать эти сомнительные инициативы.
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