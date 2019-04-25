Бойко считает "позором" попытки Рады ограничить власть президента Украины

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко назвал позором попытки Верховной Рады Украины ограничить права избранного президента государства Владимира Зеленского.



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"Я уверен, что это абсолютно бестолковые попытки ограничить права президента. Потому что предыдущий президент набирал себе права, а когда приходит новый президент, то давайте его ограничим? Это просто позор", - сказал политик в интервью телеканалу "112. Украина".

Он добавил, что все предыдущие пять лет парламент Украины не вспоминал о своих правах и о том, что "у нас, оказывается, парламентско-президентская республика". По словам Бойко, он и его партия не будут поддерживать эти сомнительные инициативы.