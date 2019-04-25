Шойгу: российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня, а также стали важным гарантом обеспечения международной безопасности.
"Благодаря усилиям лидеров России и Китая, сегодня наши отношения выходят на новый, беспрецедентно высокий уровень и становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности", - передает агентство "РИА Новости" слова главы российского Минобороны во время его встречи с коллегой из Китая генерал-полковником Вэем Фэнхэ в Москве.
Ранее Сергей Шойгу уже говорил о том, что сотрудничество Москвы и Пекина проходит один из лучших периодов за всю историю двусторонних отношений.
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