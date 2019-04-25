Президент Эстонии согласовала визит в Россию с ЕС и США

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд согласовала визит в Россию с ЕС и США не восприняла гневные заявления Литвы о встрече с Владимиром Путиным. По ее словам, она заранее уведомляла Евросоюз и США о планах посетить Россию.



Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию / Новости от 20.04.2019 03:32

Более того, Керсти Кальюлайд утверждает, что лично уведомила послов всех стран ЕС не только о своем визите в Россию, а и о целях переговоров с Владимиром Путиным. Кальюлайд даже провела в марте встречу с советником Дональда Трампа Джоном Болтоном, на которой обсуждался ее визит в Россию и встречу с Путиным.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с эстонским публицистом, главным редактором портала Tribuna.ee Родионом Денисовым, в котором он называл причины приезда президента Эстонии в Москву.

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