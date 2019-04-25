Саакашвили: Порошенко вставит нож в спину Зеленскому

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что решение оставить Петра Порошенко на свободе было политической ошибкой избранного президента Украины Владимира Зеленского.



Зеленский ответил Саакашвили на идею приехать на Украину / Новости от 31.03.2019 15:42

"Порошенко будет всячески "потрясать" Зеленского. Если у Порошенко не будет уголовных дел, он этого благородства не оценит, по опыту знаю. Порошенко любую благородность считает за слабость. У него психология пахана. И при любой возможности он вставит нож в спину", - рассказал политик в интервью агентству Strana.ua.

По словам Саакашвили, он вернется на Украину только после того, как в его деле разберется новый глава государства, поскольку украинского гражданства бывшего лидера Грузии лишили не в судебном порядке.

"Я посмотрел все его фильмы и сделал вывод, что он не какой-то простачок. Он очень хорошо подготовлен к этой должности", - заключил Саакашвили в беседе с украинскими журналистами.