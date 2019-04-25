Зеленский не собирается "раздаривать" украинские земли

Представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что новоизбранный президент не будет "раздаривать" земли Украины и ее жителей.
Разумков сообщил, что у Владимира Зеленского "есть две красные" линии, которые он не намерен переходить: дарить, либо сдавать в аренду украинские земли, а также жителей Украины. Он также сообщил, что при президентстве Зеленского Украина сохранит свою целостность.
"Для Владимира Зеленского Крым и Донбасс всегда будут оставаться исконно украинскими землями", - подвел итог Дмитрий Разумков.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об информационной войне, которую собрался провести Владимир Зеленский, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины.
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