Ким Чен Ын рассказал о целях визита в Россию

Президент Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал о целях приезда во Владивосток. По его словам, он прибыл на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование проблем Корейского полуострова.



Ким Чен Ын впервые дал интервью российским СМИ / Новости от 24.04.2019 15:11

"Ситуация на Корейском полуострове вызывает особый интерес мирового сообщества. Поэтому я прибыл на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним возможные варианты решения сложившихся конфликтов", - сообщил глава Северной Кореи.

По итогам закрытой части переговоров, которая длилась более двух часов, Владимир Путин заявил, что диалог с Ким Чен Ыном был "обстоятельный". Президент России рассказал, что обсудил со своим северокорейским коллегой развитие двусторонних отношений.

Сам Ким Чен Ын высказался, что остался очень доволен визитом в Россию и выразил надежду на продолжение диалога с Владимиром Путиным.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Ким Чен Ын решил без предупреждения проверить работу военной базы. Лидер КНДР отдал приказ дежурным военным самолетам подняться в воздух и продемонстрировать сложные боевые маневры. По приказу в небо поднялись истребители МиГ-29 производства СССР.

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