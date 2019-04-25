Ким Чен Ын рассказал о целях визита в Россию

Президент Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал о целях приезда во Владивосток. По его словам, он прибыл на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование проблем Корейского полуострова.
"Ситуация на Корейском полуострове вызывает особый интерес мирового сообщества. Поэтому я прибыл на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним возможные варианты решения сложившихся конфликтов", - сообщил глава Северной Кореи.
По итогам закрытой части переговоров, которая длилась более двух часов, Владимир Путин заявил, что диалог с Ким Чен Ыном был "обстоятельный". Президент России рассказал, что обсудил со своим северокорейским коллегой развитие двусторонних отношений.
Сам Ким Чен Ын высказался, что остался очень доволен визитом в Россию и выразил надежду на продолжение диалога с Владимиром Путиным.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Ким Чен Ын решил без предупреждения проверить работу военной базы. Лидер КНДР отдал приказ дежурным военным самолетам подняться в воздух и продемонстрировать сложные боевые маневры. По приказу в небо поднялись истребители МиГ-29 производства СССР.
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